Syrische verdachte Kapelle hoort strafeis voor executie militair

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis in de zaak tegen Ahmad Al K., de 49-jarige Syriër die in 2019 in het Zeeuwse Kapelle is opgepakt. De man staat terecht voor zijn betrokkenheid bij de executie van een Syrische militair, op 10 juli 2012 in het oosten van Syrië. Al K., een destijds uit het het leger van president Bashar al-Assad gedeserteerde militair, vluchtte in 2013 naar Nederland. In 2016 kwam hij bovendrijven in een Duits strafrechtelijk onderzoek.