De Britse miljardair Richard Branson gaat zondag 11 juli de ruimte in met een ruimtevaartuig van zijn eigen bedrijf Virgin Galactic. Dat is negen dagen eerder dan zijn rivaal Jeff Bezos. De Amazon-topman die eigenaar is van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft zijn eerste ruimtereis gepland op 20 juli. Volgens Branson is het puur „toeval” dat hij nu eerder gaat en absoluut niet zo bedoeld, zegt hij in een interview.