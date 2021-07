Zelfs als studenten van het mbo, hbo en de universiteit voor de les een sneltest afnemen, blijft fysiek onderwijs beperkt zolang men 1,5 meter afstand moet houden. Dat schrijft demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Er is niet genoeg ruimte in onderwijsinstellingen voor zowel volledig fysiek onderwijs als het houden van 1,5 meter afstand.