Een aantal dingen is niet goed gegaan tijdens het maken van de documentaire over Sigrid Kaag. Dat schrijft VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen in een verklaring. Dinsdag werd bekend dat D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud van de in opspraak geraakte televisiedocumentaire over partijleider Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende.