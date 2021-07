De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een bescheiden winst de handel uitgegaan. De hoofdgraadmeter AEX gaf een groot deel van zijn winst van eerder op de dag prijs. Olie- en gasbedrijf Shell was een van de grootste winnaars nu een compromis tussen OPEC-landen en bondgenoot Rusland over productieverhogingen lijkt mee te vallen.