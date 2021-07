Justitie eist 3 jaar cel en tbs tegen man die moeder doodstak

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Roermond drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 26-jarige man uit Den Haag, wegens het om het leven brengen van zijn 57-jarige moeder uit Amersfoort. De man bekende zelf eerder al op 29 augustus vorig jaar zijn moeder gedood te hebben in een woning in Venlo. De verdachte was net als zijn moeder op bezoek in de woning aan de Ferdinand Bolstraat in Venlo, waar het drama zich afspeelde.