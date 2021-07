Excuses voor slavernij, maar ‘schuld is niet af te kopen’

Amsterdam ziet niets in herstelbetalingen als vervolgstap, na de excuses die burgemeester Femke Halsema donderdag namens het stadsbestuur maakte voor de rol die de hoofdstad speelde in het slavernijverleden. „Herstel heeft vele vormen”, meldt de gemeente in een toelichting. „Herstelbetalingen zijn daar een van, maar bijvoorbeeld ook het slavernijmonument, de jaarlijkse herdenking, de inzet op een nationale feestdag en een blijvende plek waar de geschiedenis verteld kan worden, een museum.”