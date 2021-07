Amsterdam werd ‘groot en rijk’ door slavernij

Onderzoek heeft aangetoond dat Amsterdam driehonderd jaar lang flink heeft geprofiteerd van de slavenhandel in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. De hoofdstad werd er „groot en rijk” door, concludeerde de gemeente aan de hand van bevindingen van het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Die brachten nieuwe inzichten over de rol van de hoofdstad in deze periode van onze geschiedenis. Zo was nog niet bekend dat Amsterdamse bestuurders een grote rol speelden in de organisatie en de aansturing van de internationale slavenhandel.