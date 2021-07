De Amsterdamse kantorenmarkt toonde in het eerste kwartaal duidelijk herstel van de coronacrisis. Volgens een rapport van vastgoedadviseur Savills werden huurcontracten getekend voor bij elkaar 66.591 vierkante meter aan kantooroppervlak. Dat is meer dan in de voorgaande drie kwartalen, toen nog sprake was van een gemiddelde ingebruikname van 55.000 vierkante meter.