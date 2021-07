GroenLinks dient klacht in na aantijgingen van PVV’er Markuszower

Linkse partijen in de Tweede Kamer zijn tijdens een debat over het terughalen van IS’ers uit Syrië gebotst met de voorzitter van het debat, Martin Bosma. Een aantal Kamerleden vroeg de voorzitter in te grijpen omdat PVV’er Gidi Markuszower zei dat minister Sigrid Kaag zich omringt met terroristen. Bosma, partijgenoot van Markuszower maar als Kamervoorzitter onafhankelijk, weigerde dat. GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet dreigde te stoppen met het debat en dient een klacht in tegen Bosma.