De bedrijvigheid van de industrie in de eurozone heeft in juni de sterkste groei ooit laten zien. Dat zegt de Britse marktonderzoeker Markit. Wel blijft de industrie kampen met tekorten in de toeleveringsketen van grondstoffen en onderdelen. Ook zijn er vertragingen bij de aanvoer van materialen door een gebrek aan zeecontainers en vertragingen bij zeehavens.