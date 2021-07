Getuigen blijven weg uit rechtszaal in cold case Milica van Doorn

Drie getuigen die zouden worden gehoord in de strafzaak in hoger beroep tegen Hüseyin A. (50) zijn donderdag weggebleven uit de zittingszaal van het gerechtshof in Amsterdam. A. wordt verdacht van het verkrachten en doden van de 19-jarige Zaanse Milica van Doorn in 1992. Het gaat om de vrouw en twee dochters van A. Het hof bepaalde dinsdag, op aangeven van A.’s advocaat, dat zij moesten worden gehoord. Het Openbaar Ministerie zei het donderdag „onbegrijpelijk en schaamteloos” te vinden dat de getuigen er niet waren en het verhoor niet door kon gaan.