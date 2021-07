Het aantal hypotheken dat vorig jaar werd afgesloten met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in coronajaar 2020 met 10 procent gestegen en opzichte van het jaar daarvoor. Dat kwam vooral doordat er meer leningen afgesloten werden voor verbouwingen. Daarnaast besloten meer huiseigenaren een bestaande hypotheek over te sluiten om daarmee te profiteren van de lage rente.