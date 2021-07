Op de vliegbasis Leeuwarden is een F-16 tijdens het taxiën in problemen gekomen zijn. De luchtmacht laat weten dat de F-16 bij het starten tegen een tegenoverstaand gebouw is gereden. Daarbij raakten twee mensen gewond. „De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest”, aldus een tweet van de Koninklijke Luchtmacht.