Aandacht voor Pharming op Damrak na samenwerkingsdeal

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar Pharming. Het biotechnologiebedrijf gaat samenwerken met branchegenoot Orchard Therapeutics en neemt een belang in dat bedrijf. Daarnaast kijken beleggers uit naar de cijfers uit Europa en de Verenigde Staten over de bedrijvigheid in de industrie. Ook wordt gewacht op de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de VS, die mogelijk meer inzicht geven in de situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt.