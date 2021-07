De coronapandemie lijkt niet te hebben gezorgd voor een daling in het aantal minderjarigen dat seksueel wordt uitgebuit. Bovendien zijn ouders steeds vaker direct betrokken bij de uitbuiting van hun eigen kind. In een op de zeven gemelde gevallen was dat zo, een lichte toename vergeleken met een jaar eerder. Dat heeft het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) donderdag bekendgemaakt.