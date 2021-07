Nieuwe kleurcode vertelt blinden wat er in een pak zit

Een plaatje met gekleurde vlakken kan blinden en slechtzienden helpen om te ‘zien’ wat ze in handen hebben. Het is een aangepaste QR-code en het bedrijf Kellogg’s zet die vanaf volgend jaar op de pakken cornflakes en andere ontbijtgranen. Mensen met visuele beperkingen kunnen de code scannen met een app op hun telefoon en komen dan zelf te weten wat voor pak ze hebben gepakt, welke ingrediënten er in zitten en of er misschien iets in zit waar ze allergisch voor zijn.