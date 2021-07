Voor pakketjes die van buiten de Europese Unie komen, moet per donderdag ook btw worden betaald. Daarmee zijn pakjes van populaire webshops als AliExpress en Wish in één klap een stuk duurder. Tot 1 juli waren bestellingen van onder de 22 euro vrijgesteld van belastingen. Met de nieuwe Europese regels die zijn ingegaan, geldt ook voor de kleine leveringen een btw-tarief van 21 procent.