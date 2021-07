De Surinaamse bestrijding van het coronavirus is woensdag weer opgepakt, na uren stil te hebben gelegen door de gevolgen van een brand in het gebouw van Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). In de loop van de dag was de telefonische informatielijn over het coronavirus weer bereikbaar en kon er ook weer getest worden in het gebouw. Dat hebben de autoriteiten van het land bekendgemaakt.