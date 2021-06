Verkeer op Haringvlietbrug komende jaren aan banden om trillingen

De maximale snelheid op de Haringvlietbrug (A29), een belangrijke verbinding tussen Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant, wordt twee jaar lang verlaagd naar 50 kilometer per uur. Ook mag het verkeer op en rond de brug nog maar over één rijstrook rijden. Dat heeft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) besloten, omdat de brug er slecht aan toe is en potentieel gevaarlijk is voor de scheepvaart en het wegverkeer.