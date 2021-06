Een nieuw kabinet moet beslissen over de terugkeer van de anticonceptiepil in het basispakket van de zorgverzekering, vindt demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg). De Tweede Kamer nam in februari, vlak voor de verkiezingen, met een nipte meerderheid een motie van de PvdA aan om de pil weer in het basispakket onder te brengen voor alle vrouwen die dit middel gebruiken.