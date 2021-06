Kaag: toch wel zelf commentaar op documentaire geleverd

D66-leider Sigrid Kaag heeft toch wel zelf opmerkingen gemaakt over punten in de VPRO-documentaire over haarzelf. In een eerste reactie zei Kaag nog dat zij zelf geen commentaar heeft geleverd, maar „ik reageerde een beetje letterlijk” op vragen van journalisten hierover. Ze heeft twee specifieke wijzigingsvoorstellen genoemd: over het feit dat ze een aantal keer zichtbaar geen gordel draagt, en dat ze een opmerking over een van haar kinderen maakt. „Die heb ik zelf gemaakt, maar ik heb de uitwerking verder in goed vertrouwen aan of de woordvoerders van Buitenlandse Zaken of D66 meegegeven.”