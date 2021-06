OM eist tbs tegen aanslagpleger Joods restaurant HaCarmel

Tegen de 32-jarige Saleh A., verdacht van brandstichting en vernieling bij het Joodse restaurant HaCarmel in Amsterdam, heeft het OM tbs met dwangverpleging geëist en een gevangenisstraf gelijk aan zijn voorarrest: 418 dagen. De officier van justitie verdenkt A. ervan dat hij op 8 mei 2020 met een terroristisch oogmerk in het restaurant een Israëlische vlag in brand heeft gezet en ruiten heeft ingeslagen. In 2017 is hij voor soortgelijke feiten veroordeeld.