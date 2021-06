Het is niet mogelijk om langer de tijd te nemen voor een wetsvoorstel over de uitbreiding van de bevoegdheden van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zoals een aantal organisaties graag zou zien. Dat schrijft demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus woensdag aan de Kamer. Bij het voorstel is haast geboden, stelt hij.