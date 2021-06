VPRO: documentaire Sigrid Kaag is onafhankelijk gemaakt

De documentaire over D66-partijleider Sigrid Kaag is onafhankelijk tot stand gekomen, zo laat een woordvoerder van de VPRO desgevraagd weten aan het ANP. Dinsdagavond werd bekend dat D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud van een televisiedocumentaire over partijleider Sigrid Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende. Dat werd duidelijk uit stukken die zijn opgevraagd door GeenStijl onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).