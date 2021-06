Het Commissariaat voor de Media komt waarschijnlijk met een onderzoek vanwege de ophef die is ontstaan door de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag. In een verklaring meldt het Commissariaat dat er al contact is geweest met de NPO en de VPRO en dat nu bekeken wordt of verder onderzoek nodig is. Het komt niet vaak voor dat de toezichthouder met een verklaring komt en vervolgens niet overgaat tot onderzoek.