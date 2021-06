Op het Waddeneiland Terschelling worden de komende dagen al kinderen van 12 jaar en ouder gevaccineerd tegen het coronavirus. Ze kunnen donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag langskomen voor een prik. Ze hoeven geen afspraak te maken en hebben geen uitnodigingsbrief nodig, een identiteitsbewijs of een burgerservicenummer is voldoende. De vaccinatielocatie is een gebouw bij het dorp Midsland op het Friese eiland.