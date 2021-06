De Europese Commissie wil een einde aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Het dagelijks EU-bestuur reageert hiermee op het Europees burgerinitiatief ‘End the Cage Age’, waaronder meer dan een miljoen Europeanen hun handtekening hebben gezet. Wetsvoorstellen om kooien uit te faseren komen in 2023 als onderdeel van herziening van de dierenwelzijnregels, kondigde de commissie woensdag aan.