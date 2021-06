De douane in Saudi-Arabië heeft 4,5 miljoen amfetaminepillen gevonden, verstopt in een lading sinaasappelen. Volgens de staatstelevisie gaat het om Captagon, een middel dat ook wel de jihad-drug wordt genoemd, omdat het populair is bij strijders in het Midden-Oosten. Het verhoogt de concentratie en het uithoudingsvermogen.