Advocaat Onno de Jong, die kroongetuige Nabil B. bijstaat in het Marengo-proces, vroeg woensdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp ruimte voor „een persoonlijke noot”. Volgens hem hebben zijn collega-advocaten „geen idee, géén idee” wat het een dag eerder ingebrachte berichtenverkeer tussen de kroongetuige en zijn partner doet met zijn veiligheid.