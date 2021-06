Voormalig staatssecretaris Henk Bleker was in zijn tijd niet op de hoogte van ambtenaren die gesjoemeld zouden hebben met cijfers om meer schepen toe te laten die met de pulstechniek mogen vissen. Uit onderzoek door de NOS blijkt dat Nederland, ook in de tijd dat Bleker staatssecretaris van Landbouw was, met ‘creatief rekenwerk’ steeds meer pulsvisvergunningen kreeg.