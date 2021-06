De politie zoekt woensdag voor de derde keer naar het lichaam van de sinds februari 2018 vermiste Sumanta Bansi in recreatiegebied De Hulk in Scharwoude. De politie wil weinig over de zaak loslaten, maar zegt opnieuw in het gebied te zoeken omdat ze nu „over mensen met nieuwe specialistische kennis beschikken, onder andere met betrekking tot spoorzoeken”, aldus een woordvoerder.