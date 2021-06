De Chinese taxi-app Didi Global heeft met zijn beursgang in New York 4,4 miljard dollar opgehaald. Dat zeggen ingewijden tegen de persbureaus Reuters en Bloomberg. De waardering van het bedrijf op basis van het huidige aandelenkapitaal ligt op ruim 67 miljard dollar. Het is de grootste beursgang van een Chinees bedrijf in New York sinds die van webwinkel Alibaba in 2014.