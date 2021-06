De werkloosheid in Duitsland is in juni verder gedaald. Dankzij de forse afname van de coronabesmettingen in het land konden veel lockdownmaatregelen de voorbije maanden worden versoepeld. Dat zorgde ook voor economisch herstel, waardoor er volgens het Bundesagentur für Arbeit 38.000 minder werklozen waren dan in mei. In mei was er ook al sprake van een lichte daling van de werkloosheid.