Waterkrachtcentrales spelen een zeer belangrijke rol in de wereld bij de energietransitie en het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen. Het is daarom van belang dat meer investeringen worden gedaan in waterkracht, willen landen aan de klimaatdoelstellingen voldoen. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport.