Petitie om van 1 juli feestdag te maken ruim 40.000 keer ondertekend

De petitie die ervoor pleit om van Keti Koti een nationale feest- en herdenkingsdag te maken, is inmiddels meer 40.000 keer ondertekend. Doel was dit aantal te halen voor donderdag, de dag waarop de afschaffing van de slavernij landelijk wordt herdacht. Initiatiefnemers Stichting Nederland Wordt Beter, radiostation FunX en The Black Archives willen dat op deze dag heel het land stilstaat bij het leed en onrecht dat de tot slaaf gemaakten is aangedaan.