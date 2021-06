Staalconcern ArcelorMittal en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren dinsdag de sterkste stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak. Ook de koers van ING zat duidelijk in de lift, terwijl de belangrijkste beursgraadmeters licht hoger sloten. De snelle opmars van de Delta-variant van het coronavirus in veel landen zorgde voor enige terughoudendheid op de Europese aandelenmarkten.