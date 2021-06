Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is erg te spreken over het advies van de Gezondheidsraad om ook gezonde kinderen vanaf 12 jaar een vaccin tegen Covid-19 aan te bieden. „Een heel mooi opgebouwd advies. Er wordt in het advies eerst gekeken naar het belang van de kinderen: hebben ze gezondheidswinst door gevaccineerd te worden? Die winst is er”, zegt Kalverboer.