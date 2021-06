’Kroongetuige Nabil B. wil boek schrijven met ‘sappige verhalen’

De kroongetuige in het Marengo-proces, Nabil B., zou, geïnspireerd door het boek Judas van Astrid Holleeder, zelf ook een boek willen schrijven. Hij zegt „zoveel sappige verhalen” te hebben. Dat zei advocaat Nico Meijering dinsdag tijdens een voorbereidende zitting in het proces. Hij baseert zich op nieuw verstrekte berichten die kroongetuige B. in 2017 en 2018 met zijn partner heeft uitgewisseld, terwijl hij in de cel zat.