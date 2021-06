Vakbonden vinden dat einde coronasteun te vroeg komt

Vakbonden vinden dat het stoppen met de coronasteun per eind september te vroeg komt. „In zeker niet alle sectoren gaat het nog rooskleurig. Kijk naar de culturele sector, reisorganisaties en de evenementenbranche”, zegt voorzitter Tuur Elzinga van FNV. Piet Fortuin, het hoofd van CNV, is het daarmee eens. „Veel bedrijven zijn nog niet hersteld van de coronacrisis. Deze abrupte afbouw brengt veel ondernemers onnodig in de problemen. En daarmee werkenden in veel sectoren die onder druk staan”, zo geeft hij aan.