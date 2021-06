De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is naar eigen zeggen verrast door het kabinetsbesluit om de steunmaatregelen voor bedrijven in het vierde kwartaal stop te zetten. „Het zou jammer zijn als bedrijven die dankzij de steun op de been konden blijven, nu alsnog in de problemen komen en mensen moeten ontslaan”, laat VCP-voorzitter Nic van Holstein weten. Hij spreekt van een „abrupt einde” van de coronasteun.