De Jonge: nog geen bewijs voor fraude met CoronaCheck

Er is nog geen bewijs gevonden dat dit weekend negatieve testbewijzen zijn afgegeven voor de app CoronaCheck terwijl er helemaal geen test is afgenomen. Als dat alsnog wordt vastgesteld, kan sprake zijn van valsheid in geschrifte en aangifte worden gedaan, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdag op vragen uit de Tweede Kamer. NH Nieuws meldde dit weekend dat door problemen bij de testbedrijven met de bewijzen werd geknoeid.