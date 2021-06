Door de explosie dinsdagochtend in de bestelbus in de Hoogaarsstraat in Den Haag hebben ruim twintig woningen veel glasschade opgelopen. Bij een aantal woningen is ook schade aan de bouwconstructie ontstaan, waardoor ze mogelijk onbewoonbaar verklaard worden, zegt een woordvoerder van de brandweer. Twee mensen zijn gewond geraakt, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht.