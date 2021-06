Meer loon en bonus van 500 euro voor mbo-medewerkers

De medewerkers van het mbo krijgen een loonsverhoging van 1,6 procent structureel plus een eenmalige bonus van 500 euro bruto (bij een voltijdbaan). Dat staat in het akkoord voor een nieuwe, kortlopende cao. Ook gaan bonden en de MBO-raad samen optrekken om meer geld van het ministerie los te krijgen om loopbaanperspectieven van onderwijskrachten te verbeteren. De cao beslaat de periode van 15 mei tot 1 december, maar de loonsverhoging gaat 1 juli in.