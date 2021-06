Drie medewerkers van gevangenis De Schie in Rotterdam zijn ontslagen. Tijdens een nachtdienst in februari vorig jaar bestelden ze een pizza, waarbij ze omstreeks 22.45 uur zowel de buitenmuur als de binnendeur openden om de pizzabezorger toegang te verschaffen tot de gevangenis. Het pizza-incident leidde tot rechtszaken tot aan het gerechtshof in Den Haag aan toe.