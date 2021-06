Russische autoriteiten hebben dinsdagochtend invallen en huiszoekingen gedaan bij onderzoeksjournalisten in Moskou. Zij zijn verbonden aan een van de weinige onafhankelijke media in Rusland, Proekt (Het Project). Dat medium stond naar eigen zeggen op het punt te publiceren over de vermeende rijkdom van minister van Binnenlandse Zaken Vladimir Kolokoltsev, zijn zoon en andere familieleden, meldt Proekt.