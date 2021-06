Een agent heeft op de Jozef Israelslaan in Vlissingen een man neergeschoten tijdens een controle. De verdachte is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is onbekend, zegt een politiewoordvoerder. Ook kan hij niets vertellen over wat er precies is voorgevallen en alleen melden dat de agent „zich genoodzaakt voelde zijn vuurwapen te gebruiken”