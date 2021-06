Jarenlang was hij hermetisch afgesloten, maar de kluis in het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank in Amsterdam wordt momenteel doorgebroken. De ruimte is, als de renovatie van het gebouw eind 2023 achter de rug is, voor iedereen toegankelijk. Het eerste gat is inmiddels gemaakt in de extra beveiligde dikke betonnen muren. „Een enorme klus”, zegt projectmanager Evert Jan Bronda.