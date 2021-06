Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, gaat aangifte doen na de hackpoging van afgelopen vrijdag. Dat meldt een woordvoerder. Door het incident kwamen e-mails met daarin de testuitslagen later aan. Testen voor Toegang regelt coronatoegangstesten namens de overheid. In totaal gaat het om 95 testlocaties in heel het land.