De afname van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen houdt aan. Het ging afgelopen weekend wel iets minder snel omlaag dan in de week ervoor. Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen maandag nog 331 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 32 minder dan afgelopen vrijdag.